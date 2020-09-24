النقل العراقية توضح بعد قرار إيقاف الرحلات الجوية إلى ايران

2020/09/24 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، (24/9/2020)، توضيحاً بشأن قرار تعليق الطيران الى إيران.وأعلنت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى إيران اعتباراً من 25/9/2020 لغاية 9/10/2020 بناءً على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الايرانية الى الجانب العراقي".وأضافت الوزارة أن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات الجمهورية الاسلامية ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية".

كما وجددت الوزارة التزامها الكامل "بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين".

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت مؤخراً، تعليق العمل بقرار منح التأشيرات السياحية لعدد من الدول وبضمنها ايران بالتزامن مع زيارة الاربعينية.

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