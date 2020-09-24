عبد الغني الاسدي : امن العراق ومحاربة الفساد امانة في رقابنا

2020/09/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ان امن العراق ومحاربة الفساد امانة في رقابنا وعلى رأس مسؤوليتنا ، موضحا ان الجهاز يعمل ليل نهار من اجل استقرار امن الوطن والمواطن.واشار الاسدي خلال ترؤسه اجتماعاً امنياً ، بحضور الوكلاء والمدراء العامين، على هامش افتتاح احد المواقع التابعة للجهاز بعد اعادة تأهليه الى اهمية محاسبة النفس والذات قبل الشروع بمحاسبة الاخرين لضمان سلامة الاجراءات العملية المستقبلية.وشدد على اهمية العمل الجماعي وترجمة ذلك على الارض، ليكون جهاز الامن الوطني في مقدمة الاجهزة الامنية كونه الرافد الاساس لتلك الاجهزة بالمعلومات الاستباقية./انتهى3

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