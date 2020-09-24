علاوي يعلن دعمه ومساندته للجهود الخاصة بحل القضية الفلسطينية

2020/09/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عن دعمه ومساندته للجهود الخاصة بحل القضية الفلسطينية.وقال في تغريدة له اليوم: ندعم ونساند جهود دول الاعتدال وفي مقدمتها الاردن ومصر في ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين.ودعا علاوي دول الشرق الاوسط الى العمل لاجل تحقيق السلام العادل في المنطقة./انتهى3

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