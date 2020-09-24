هيئة الاعلام والاتصالات ترحب بقرار البرلمان بتاسيس الشركة الوطنية للاتصالات

2020/09/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / رحبت هيئة الاعلام والاتصالات بقرار البرلمان الزام الحكومة تاسيس الشركة الوطنية للاتصالات.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انها على استعدادها الكامل لدعم وتوفير بكل مايتعلق من اجراءات يتطلبها تاسيس الشركة الوطنية للاتصالات ومع لايتعارض مع سوق المنافسة والقوانين النافذة في البلاد.واكدت انها لم تكن يوما معارضة من حيث المبدا لفكرة تاسيس شركة وطنية للاتصالات وانها مع كل من شانه تطوير قطاع الاتصالات في البلاد ويقدم الخدمات المناسبة التي ينشدها المواطن العراقي./انتهى3

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