الكعبي: قانون الجرائم المعلوماتية صمم لحماية المواطن وليس المسؤول

2020/09/24 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، ان بنود قانون الجرائم المعلوماتية صممت لحماية المواطن وليس المسؤول، مشيرا الى ان العراق سيكون من البلدان القليلة التي تمتاز بتشريع قانون متخصص بهذا النوع من الجرائم التي لم تعالجها القوانين القديمة

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” حسن كريم الكعبي، ترأس اليوم الخميس، اجتماعا موسعا للجنة الامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، واعضاء عن لجان نيابية متخصصة وعدد من الخبراء والمستشارين, لبحث التعديلات واللمسات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية بغية استكمال اقراره خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.

وقال الكعبي، انه “لاهمية عدد من القوانين وبخاصة قانون (جرائم المعلومات الالكترونية) وقانون حرية التعبير والتظاهر وقانون حق الحصول على المعلومة, بادر مجلس النواب ولأول مرة الى عقد اجتماعات وورش وندوات خارج بناية المجلس بهدف اشراك المنظمات والاتحادات والنقابات وجهات علمية بحثية وقطاعية في صياغة هذه القوانين والاستماع لكافة الآراء والمقترحات وتضمينها لبنود القانون, وذلك لاهميتها في حياة المواطنين وانهاء العديد من المظاهر السلبية التي ما كانت لتحدث لو كان هناك قانون يعالجها”.

واضاف الكعبي، ان هيأة الرئاسة وبجهود حثيثة تبذلها لجنة الامن والدفاع ولجان اخرى, حرصت على اجراء تعديل شامل على القانون المذكور وبنسبة 80 % من اصل مسودة القانون المحالة لمجلس النواب”, مشيرا الى ان “العراق سيكون من البلدان القليلة التي تمتاز بتشريع قانون متخصص بهذا النوع من الجرائم التي لم تعالجها القوانين القديمة”.





واكد ان “هذا القانون هو ليس لحماية الدولة او المسؤول بل هو مخصص لحماية المواطن من الجرائم الالكترونية ومظاهر الابتزاز التي يتعرضون لها جراء التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”, لافتا الى ان “بنود القانون صممت لحماية المواطن وليس المسؤول كما يعتقده البعض”.

ودعا الكعبي، المنظمات والاتحادات والجمعيات والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، الى “تقديم مقترحاتهم الى اللجان المعنية او الى مجلس النواب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: قانون الجرائم المعلوماتية صمم لحماية المواطن وليس المسؤول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: قانون الجرائم المعلوماتية صمم لحماية المواطن وليس المسؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).