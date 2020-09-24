الولايات المتحدة تجدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الايرانية

2020/09/24 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة جددت استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء من إيران لمدة 60 يوما.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن التمديد سيمكن بغداد من اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة.ومددت الولايات المتحدة الاستثناء لبغداد لمدد تراوحت بين 90 و120 يوما من عقوبات استخدام شبكة الكهرباء الإيرانية.

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