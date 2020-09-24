ويفا يعتمد التبديلات الخمسة في بطولات الاتحاد

2020/09/24 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات.وأشار الاتحاد القاري الى ان “قرارا آخر” سيتخذ في وقت لاحق […]

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