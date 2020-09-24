شركة نايكي تتوقع تحولا دائما إلى البيع عبر الإنترنت

2020/09/24 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..شهدت شركة نايكي للملابس الرياضية ارتفاعا هائلا في مبيعاتها على الإنترنت مع تعافيها من الركود بسبب فيروس كورونا.فقد شهدت الشركة الأمريكية ارتفاع مبيعاتها الرقمية بنسبة 82% خلال ربع العام الممتد من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، معوضة بذلك الانخفاض في الإيرادات في فروع البيع.ونشرت نايكي يوم الثلاثاء أرقام إيراداتها البالغة 10.6 مليار دولار […]

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