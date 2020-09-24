2020/09/24 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، بيانا ردت من خلاله على ما وصفته بالادعاءات المتعلقة بتهريب النفط التي أطلقها وزير المالية بالحكومة الاتحادية.

وتضمن بيان أصدرته الوزارة، نفيا لما تحدث عنه وزير المالية قائلا ان ما أسمته الادعاءات الأخيرة لا أساس لها من الصحة، وأنها محض تكهنات تفتقر الى أي اثبات، مبينا ان الإحصاءات والبيانات الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة الإقليم، تخضع للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديوليت العالمية المتخصصة بتدقيق الحسابات والضرائب.

ودعت الوزارة الحكومة الاتحادية الى ان تحذو حذوها وأن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة، إضافة الى كميات النفط المصدر من قبل جهات مستقلة، في حين أكد البيان ان حكومة الإقليم ستواصل التعامل مع حكومة بغداد وفق الاستحقاقات الدستورية.

وجاء بيان الوزارة ردا على تصريح سابق ادلى به وزير المالية علي علاوي، اتهم فيه إقليم كردستان بأنه أصبح مصدراً لتهريب النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تصدر بيانا تنفي فيه تهمة تهريب النفط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تصدر بيانا تنفي فيه تهمة تهريب النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).