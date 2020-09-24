2020/09/24 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..رحل الصحفي البريطاني الأمريكي، السير هارولد إيفانز، عن عمر 92 عاما، بعد حياة مهنية مفعمة على مدار 70 عاما بالطموح والعمل الجاد عمل خلالها في التحقيقات الاستقصائية، وأسس مجلة، كما عمل ناشرا للكتب، ومؤلفا مما جعل منه أحد أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرا في جيله.وقالت زوجته تينا براون إنه توفي، الأربعاء، في نيويورك بأزمة قلبية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مؤلف كتاب “القرن الأمريكي” وأحد أبرز رواد الصحافة العالمية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مؤلف كتاب “القرن الأمريكي” وأحد أبرز رواد الصحافة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).