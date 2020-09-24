وزارة النقل تعلق رحلات الخطوط الجوية مع ايران بدءا من 25 ايلول

2020/09/24 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة النقل ، عن تعليق رحلات الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية العراقية مع ايران بدءاً من 25 أيلول الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، إنه “تم تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى ايران اعتباراً من 25/9/2020 لغاية 9/10/2020 بناءً على الطلب الرسمي المقدم […]

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