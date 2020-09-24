وزيـر الصناعـة يوجّه بإجـراءات جديـدة بشـأن رواتـب موظفي العقـود والأجـور

2020/09/24 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجّه وزيـر الصناعـة والمعـادن منهـل عزيـز الخبـاز، اليوم الخميس، بإجـراءات جديـدة بشـأن رواتـب الموظفيـن مـن العقـود والأجـور العاملين فـي مركـز الوزارة وشركاتهـا.

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