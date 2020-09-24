2020/09/24 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اعلنت ادارة مول بغداد تمديد ساعات افتتاحه لتكون من الساعة ١١ صباحا ولغاية الساعة ١١ مساء بعد الغاء حظر التجول الوقأىي بسبب جائحة كورونا./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الغاء حظر التجول... مول بغداد يعلن تمديد ساعات افتتاحه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الغاء حظر التجول... مول بغداد يعلن تمديد ساعات افتتاحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).