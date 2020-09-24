سعر النفط يتراجع! ما سبب هذا الانخفاض؟

2020/09/24 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يسجل سعر النفط الخام Oil انخفاض طفيف خلال بداية تداولات اليوم الخميس وسط عدد من العوامل التي أثقلت عليه وحدت من صعوده الأخير، فقد شهدنا الخام الأمريكي يتداول أمس على صعود أعلى المستويات 40 دولار للبرميل، وخام برنت أعلى 42 دولار للبرميل، لكنه أدنى هذه المستويات هذا الصباح، فما الأسباب التي دفعته لذلك؟

أظهر تقرير إدارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر بوتيرة خالفت التوقعات، حيث انخفضت مخزونات النفط بحوالي 1.6 مليون برميل، في مقابل توقعات بتراجع المخزونات بنحو 2.5 مليون برميل.



وتعكس تلك القراءة تراجع مخزونات النفط بوتيرة أقل من القراءة السابقة حيث سجل المؤشر انخفاض بحوالي 4.4 مليون برميل.

وضعف وتيرة التراجع في مخزونات النفط يثقل على سعر النفط لكل دولار بسبب قلق الأسواق بأن يحدث تخمة في المخزون كحادثة شهر مايو الماضي عندما تداول سعر النفط الخام الأمريكي وخام برنت عند المستويات الصفرية بسبب امتلاء المخازن ببراميل النفط.

تعود أعداد الإصابات للصعود بوتيرة متسارعة الأمر الذي دفع بلدان عديدة إلى قرار إغلاق البلاد وفرض قيود جديدة، وتعتبر هذه الخطوة سلبية بسبب تداعيتها الاقتصادية التي قد تحد النمو العالمي وبالتالي تضغط على طلب النفط Oil العالمي.

ومع ترايد الإصابات عالميا، قررت حكومة فنلندا خلال تداولات أمس إغلاق الحدود أمام السياح القادمين من السويد والنرويج تبدأ مع 28 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب ارتفاع حالات إصابات فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الإقدام على إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 لكنه أشار إلى أنهم لن يعودوا إلى الإغلاق الكامل كما تم خلال مارس الماضي.

وفي الساعة 8:32 ص بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي هبوط بحوالي 0.80% أو بواقع 0.32 دولار قرب المستويات 39.60 دولار للبرميل، كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.79% تجاه المستويات 41.45 دولار.



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