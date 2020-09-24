بلومبيرغ يحذر من انسحاب أميركي متسرع أو غير مدروس من المنطقة

2020/09/24 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر موقع بلومبيرغ الأميركي، من أي انسحاب أميركي غير مدروس او متسرع من منطقة الشرق الأوسط.

ووصف تقرير للموقع، مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية خفض اعداد الجنود الاميركيين في المنطقة الى الرقم صفر، بأنه هدف خطأ حسب تعبير الموقع، لأن امام الإدارة الأميركية أهدافا مهمة أخرى، يقف في مقدمتها منع الهجمات الارهابية، والحفاظ على امدادات النفط متدفقة، وتقليص نفوذ إيران الى داخل حدودها، لافتا الى ان أي انسحاب من دون وجود خطة لحماية هذه المصالح، سيؤدي الى اضطرار الولايات المتحدة للعودة عندما تسوء الظروف وتعاود المخاطر في الظهور مجددا.

وتوصل التقرير الى خلاصة مفادها ان ما سيمنع الحروب الدائمة المستقبلية، هو الاستقرار الاكبر في المنطقة، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب وجود قوات اميركية على الارض، لا في عدم تلك القوات.

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