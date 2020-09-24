بالوثيقة.. اعادة العمل بالاجازات الاعتيادية للداخلية والدفاع والاجهزة الامنية

2020/09/24 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن اعادة العمل بنظام الاجازات الاعتيادية لوزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والاجهزة الامنية.

وأدناه نص الوثيقة:

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