تيار الحكمة يصدر بيانا بشان محافظ واسط محمد المياحي

2020/09/24 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، بيانا تعليقا على خروج محافظ واسط محمد جميل المياحي من تشكيلات التيار.

وقال المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تعليقاً على التساؤلات المطروحة عن موقف تيار الحكمة الوطني من محافظ واسط الحالي محمد جميل المياحي، فإننا وبناءً على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الاخير المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ ، نود التذكير بماهو معروف لدى الجميع بأن تيار الحكمة الوطني هو الذي مكَّن الأخ محمد جميل من الوصول إلى هذا الموقع الذي هو انعكاس لاستحقاق التيار وثقله الانتخابي في محافظتنا العزيزة واسط ، فقد تم منحه فرصة الوصول إلى هذا المنصب تحقيقاً لمتبنيات التيار في تمكين الشباب وإعطائهم دورا تنفيذياً ميدانيا”.





واضاف البيان، “لكن الأخ محمد جميل اختار لاحقاً أن يكمل طريقه بشكل آخر وفق ما هو يراه مناسباً لوضعه وقناعته ومستجداته بعيداً عن تيار الحكمة”، لافتا الى انه “بدورنا وعلى غرار ما درج عليه السياق عند مغادرة أي أحد لصفوف التيار ولأي سببٍ كان، فإننا نوصيه بالتزام العمل والأداء الصحيح الذي يرضي الله والشعب وتغليب المصلحة الوطنية على أية مصالح أخرى والعمل على خدمة المحافظة وأهلها وأداء الأمانة مهما كان تغيير المسار ومهما كانت خياراته ومبرراته”.

واكد البيان، انه “يتوجب على من يشغل هذا الموقع أن يحفظ حقوقَ أبناء المحافظة ويصونها ويؤدي واجبه المطلوب لحين إجراء الانتخابات واختيار مايراه ابناء هذه المحافظة الكريمة مناسباً لهم”.

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