واشنطن تحذر القوى السياسية من استمرار التهاون مع مستهدفي سفارتها

2020/09/24 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر مطلعة نقلا عن سياسيين حضروا اجتماع القوى السياسية الأخير إن واشنطن أبلغت بغداد عزمها التعامل مع أي جهة تتهاون مع مستهدفي سفارتها على أنهم شركاء في العملية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع نقل رسالة أميركية تحذيرية شديدة اللهجة للقوى السياسية من استمرار استهداف السفارة الأميركية والمرافق الدبلوماسية الأخرى وقوافل الدعم اللوجستي، مضيفة أن واشنطن أبلغت بغداد بأن هذا التحذير هو الأخير، داعية السلطات العراقية إلى العمل بشكل جدّي لردع الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وتأتي هذا التحذيرات الأميركية متزامنة مع تصاعد وتيرة الهجمات ضد سفارة واشنطن في بغداد ومقار شركات أمنية أجنبية وقواعد عسكرية تضم قوات مشتركة.

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