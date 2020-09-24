2020/09/24 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد جهاز الأمن الوطني اجتماعاً برئاسة عبد الغني الاسدي في العاصمة بغداد

الاسدي في أكد أن أمن العراق ومحاربة الفساد على رأس مسؤولية الجهاز، لافتا الى أن الجهاز يعمل ليلا ونهارا من أجل استقرار الوطن والمواطن.

وبين اهمية محاسبة النفس والذات قبل الشروع بمحاسبة الاخرين لضمان سلامة الاجراءات العملية المستقبلية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل الجماعي وترجمة ذلك على الارض، ليكون جهاز الامن الوطني في مقدمة الاجهزة الامنية كونه الرافد الاساس لتلك الاجهزة بالمعلومات الاستباقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: محاربة الفساد على رأس مسؤولياتنا وأولوياتنا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: محاربة الفساد على رأس مسؤولياتنا وأولوياتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).