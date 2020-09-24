2020/09/24 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

77 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، الخميس، عن خفض نسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة الى 18% من مجمل الراتب الكلي، وعدم تغيير نسبة استقطاع رواتب الدرجات الخاصة البالغة 50%.

وذكر مصدر في الوزارة لمراسل ان ار تي في اربيل ، اليوم (24 ايلول 2020)، انه "تم ابلاغ الوحدات الحسابية في دوائر الدولة بخفض نسبة استقطاع رواتب موظفي الاقليم لشهر نيسان من 21% الى 18% بالمئة".

واضاف، اما "فيما يخص رواتب اصحاب الدرجات الخاصة فقد بقي الاستقطاع عند 50%، على غرار الاشهر الماضية".

وكان المتحدث بإسم حكومة اقليم كوردستان قد ذكر في وقت سابق ان نسب الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة ستكون وفق الايرادات المتوفرة وستتغير من شهر لآخر.

جدير بالذكر ان حكومة اقليم كوردستان لم تصرف لحد الان سوى 3 اشهر من رواتب الموظفين لعام 2020، فيما استقطع نسبة 21% من الرتاب الكلي لشهري شباط واذار ومن المقرر ان تقوم بصرف راتب شهر نيسان خلال شهر ايلول وتشرين الاول.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تخفض نسب استقطاع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تخفض نسب استقطاع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).