بيان من وزارة النقل بشأن إيقاف الرحلات مع إيران

2020/09/24 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية من وإلى إيران اعتباراً من 25/9/2020، لغاية 9/10/2020 بناءً على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الايرانية إلى الجانب العراقي.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، إن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات الجمهورية الاسلامية ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية".

وتابع، "كما جددت الوزارة التزامها الكامل بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين".

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت مؤخراً تعليق العمل بقرار منح التأشيرات السياحية لعدد من الدول وبضمنها ايران بالتزامن مع زيارة الاربعينية.

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