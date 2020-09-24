"في كل بلدة مخزن أسلحة".. حزب الله يحول لبنان إلى "قنبلة موقوتة"

2020/09/24 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار عنصر منشق عن "حزب الله" يعيش في دولة أوروبية، لموقع "الحرة"، إلى أنّ "في كل بلدة جنوبية مخزن للأسلحة، وبين كل ثلاثة منازل موقع عسكري للتخزين"، موضحاً أنّ "بعد مقتل القائد العسكري عماد مغنية عام 2008، وضع الحزب خطة عرفت باسم جهوزية الرضوان لمواجهة العدو في أي وقت على حسب قولهم".

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