صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”597″ المسجلة اليوم

2020/09/24 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 597 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 198 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 597 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 198 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 8 حالات

قطاع البلديات الثاني 35 حالة •

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قطاع الشعب 62 حالة

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قطاع الاستقلال 15 حالة

قطاع المدائن 9 حالات

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قطاع البلديات الاول 44 حالة

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قطاع الصدر 25 حالة .

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 399

مدينة الصدر 176 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 , حي طارق .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , حي المهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 35 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي , حي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 359 , 345 •

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي , 771 , البلديات 20

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 10 حالات محلة 505, 503, •

الامين 15 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 18 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , سعيد ة , 958 , 949•

905 , 906 , 909 , الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 13 حالة محلة, 314

العبيدي 5 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 321 , •

. حي الزهراء 21 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 8 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 5 حالات / قرية عباس

فندق الفرابي / 3 حالات ملامسين لحالة موجبة .

الحسينية 8 حالات محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة ,

. الرشاد 10 حالات محلة 771 , 752 , 772 ,

. الحرية حالتين محلة 418 , والكريعات حالة واحدة محلة 336

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الفضيلية حالتين محلة 753 . والغدير 6 حالات محلة 706 , 704 , 702 , 709

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البنوك 3 حالات محلة 321 , 319 , والكسرة 3 حالات محلة 302 ,

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المدائن 10 حالات / جسر ديالى / السايلو / الجمعية / الوردية / الجعارة

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المعامل حالتين محلة 779 , وسبع قصور حالتين / شار ابو علي ,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 41309 توفي منهم1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 35460 ومتبقي قيد العلاج 4614”.

ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”

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