2020/09/24 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2020 المركز الخبري الوطني.

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