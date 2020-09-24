تركيا تحدد موعداً قريباً جداً لعودة الرحلات الجوية مع العراق

2020/09/24 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت سلطة الطيران المدني التركي، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها الجوية مع العراق اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وذكرت سلطة الطيران التركي، في بيان صحفي، أطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "الخطوط الجوية التركية ستبدأ اعتبارا من يوم غد تنظيم أربع رحلات اسبوعية الى بغداد، وستسمح لشركات الطيران التركية الاخرى بتنظيم رحلاتها الى بغداد ومطارات العراق الأخرى".

وأشار البيان، الى السلطات التركية، "ستسمح مقابل ذلك للخطوط الجوية العراقية باستئناف رحلاتها الى المطارات التركية".

وكانت السلطات التركية، قد اوقفت، نهاية الشهر الماضي، النقل الجوي والبري مع العراق بعد الزيادة الملحوظة في عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق.

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