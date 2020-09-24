درجال يوجه بتيسير كافة الاجراءات لاسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي

2020/09/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتيسير كافة الاجراءات لاسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل.وذكر بيان للوزارة ان " وزير الشباب والرياضة ، استقبل في مكتبه بـ مقر الوزارة، أسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي( والده ووالدته وشقيقه)، وقدم اليهم واجب العزاء، وشد من أزرهم، ثم إستمع لهم وإستفسر عن ظروفهم الإجتماعية.وعقب ذلك، أصدر الوزير درجال توجيهاته بتيسير كافة الاجراءات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل.وثمنت عائلة البطل الراحل( محمد الموسوي ) إستجابة وزير الشباب والرياضة لمناشدة والدة المرحوم البطل وحفاوة الإستقبال والترحيب بهم من قبله، في لفتة إنسانية تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية والقارية.يُذكر أن بطل بناء الاجسام محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، توفى عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد./انتهى8

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