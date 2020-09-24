2020/09/24 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت الاجهزة الامنية القبض على عدد من المتهمين بجرائم الاختطاف والابتزاز الالكتروني والتزوير والسرقات في مناطق متفرقة من بغداد.



وذكرت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع تمكنت من كشف جريمة سرقة مبلغ 6 ملايين دينار والقاء القبض على الجاني وفق المادة ٤٤٤ ق.ع، فيما كشفت مفارز مكافحة اجرام الكاظمية جريمة ابتزاز الكتروني بحق احد الاشخاص والقاء القبض على المتهم وفق المادة ٤٣٠ ق.ع، كما تم القاء القبض على متهم بالخطف قام بخطف فتاة وفق المادة ٤٢١ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام ابي غريب.



واوضحت انه تم القاء القبض على متهم بالتزوير لقيامه بتزوير مستمسكات رسمية وفق المادة ٢٩٨/٢٩٢ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام الصالحية كما تم ضبط عجلتين لعدم وجود اي معلومات عنها ضمن قاعدة البيانات والقبض على حائزيها ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ فضلا عن القاء القبض على ثمانية متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب والكرامة والحبيبية والقدس والمحمودية والحرية والنهروان وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.



واشارت الى انه تم القاء القبض على احد عشر متهما لقيامهم بسرقة دور ومحال تجارية مختلفة وعمليات تزوير ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ وبغداد الجديدة والكرادة وحسينية المعامل والقدس والخضراء والمنصور والتاجي والغزالية والدورة ومكافحة سرقة سيارات الرصافة، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٤٤ و٤٤٢ و٢٨٩ و٢٩٥ ق.ع./انتهى9

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