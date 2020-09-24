ماذا قدمت الأحزاب السياسية العراقية من انجازات للشعب العراقي حتى تستمر بإصرارها في الحكم ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل تؤدي إلى نتائج إما أن تكون إيجابية أو سلبية فإذا كانت إيجابية يجب الاسترشاد بها وتصبح تجربة ناجحة السير بها والاستفادة منها، وإذا كانت سلبية يجب معالجتها بسرعة لأن إهمالها وتركها تؤدي تراكماتها إلى مرض عضال لا يمكن علاجه ولا شفائه ويؤدي بالعملية التي يسترشد بها الحزب إلى التدمير والفشل والاستمرار بها تفرز السلبيات والضرر والفوضى السياسية والاجتم ......





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