2020/09/24 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – رأى النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، اليوم الخميس، أن اتهام الحشد الشعبي بتهديد أمن العراق من قبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، مرفوض، مبينا ان الحشد لديه الفضل في تحرير الأراضي من داعش وإعادة الاستقرار للبلاد.وقال ذيبان ، إن “تصريحات المسؤولين الأمريكان بالاضافة إلى وجود القوات الأمريكية على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون ترد على اتهام الخارجية الامريكية للحشد المركز الخبري الوطني.

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