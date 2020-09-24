الحكمة يعلن موقفه من محافظ واسط بعد تركه التيار ويوجه له طلبا

2020/09/24 | 20:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، يوم الخميس، موقفه من محافظ واسط محمد جميل المياحي الذي اعلن تركه التيار في فترة سابقة.

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