بالصور: اكتشاف متحف اسفل كنيسة تاريخية بنيت عام 396 قبل الميلاد

2020/09/24 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، 24 ايلول 2020، العثور على متحف تابع لكنيسة أثرية تاريخية، في بلدة ديرك التابعة لمحافظة ميردين، في شمال كوردستان “تركيا”، بنيت عام 396 للميلاد.

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