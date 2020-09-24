أميركا تجدد استثناء العراق من استيراد الطاقة من ايران لمدة اقل

2020/09/24 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، استثناء العراق مجددا لاستيراد الطاقة من ايران لمدة 60 يوما اخرى، حتى تمكن بغداد من اتخاذ "إجراءات فعالة" لتقليص اعتمادها على طهران المجاورة للحصول على الطاقة.





وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، ان "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير مع اتخاذه خطوات لتقليص اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

واضاف، "نعتقد أنه من الممكن لحكومة العراق أن تتخذ إجراءات فعالة في غضون 60 يوما لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة".

ومن شأن الإعفاء الجديد استمرار استثناء العراق من عقوبات أمريكية أعيد فرضها على إيران تقوض اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب واشنطن من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية في 2015 مع طهران.

وقال محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاسا لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المسلحة المتكررة على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، والتي تلقي واشنطن بالمسؤولية عنها على إيران التي بدورها تنفي هذا.

وكانت الولايات المتحدة قد اعفت العراق لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يوما.

ا.ح

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