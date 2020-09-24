اعتقال متهم انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

2020/09/24 | 20:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، تفاصيل ضبط متهم بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة في بيان، 24 أيلول/سبتمبر، أن "عملية الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبِّسٍ بانتحال صفة ضابطٍ في جهاز مكافحة الإرهاب؛ لتسهيل تغيير استعمال قطعة أرضٍ في بلديَّة واسط".

وأوضح البيان، أنَّ "التحرّيات و التحقيقات الأوليَّة وجمع المعلومات، التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بيّنت استغلال المُتَّهم عنوانه الوظيفيّ؛ لانتحال صفة ضابطٍ في الجهاز، فضلاً عن انتحاله سابقًا صفة ضابطٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة".

وأشار البيان، إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ وبإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، مع مراعاة المعايير القانونيَّة والإنسانيَّة كافة خلال تنفيذ العمليَّة، إذ تمَّ عرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة على قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفه، وعرضه على القاضي المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة".

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