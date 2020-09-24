2020/09/24 | 20:25 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 24 سبتمبر 2020 | 08:06 مساءً | عدد القراءات : 23

الخالدي: استطعنا منع هدر مبلغ ٨٥٠ مليون دولار في المثنى

أكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب حازم الخالدي منع هدر في المال العام بمبلغ ٨٥٠ مليون دولار في المثنى.





وقال الخالدي "بعد عرض اوليات مشروع هدرجة وتحسين البنزين في المثنى خلال استضافة وزير المالية اليوم في اللجنة استطعنا منع هدر في المال العام بمبلغ ٨٥٠ مليون دولار".





واضاف "حيث أن هذا المبلغ كان موضوع كضمانات سيادية في الموازنة لمشروع هدرجة وتحسين البنزين الممنوح لشركة خيرات الآبار في المثنى والذي هو ممنوح كرخصة استثمارية لهذه الشركة منذ عام ٢٠١٤ وبدون نسبة انجاز واضحة وتنفيذ متلكؤ.





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