التربية تكشف مئات الشهادات المزوّرة خلال عام 2020

2020/09/24 | 20:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية الخميس، الكشف عن تسجل 765 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2020. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية، علي الدليمي، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، أن "اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات استطاعت خلال الأشهر الماضية من تسجيل (120) حالة لشهر كانون الثاني و (183) حالة لشهر شباط، و (139) حالة لشهر آذار ، و (96) حالة لشهر آيار، و (22) حالة لشهر حزيران ، و (36) حالة لشهر تموز، و (53) حالة لشهر آب، فضلا عن تسجيل (116) حالة لشهر آب، من الشهادات المزورة ولمختلف الجهات الحكومية وغيرها".

وأوضح البيان ، أن "الوزارة أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها ، مع القيام بتبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير".

وشدد الوزير وفقا للبيان، "على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على ازدهار وتقدم البلد ،بغية إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية".

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