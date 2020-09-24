2020/09/24 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل، الخميس، بـ"انتقال مرن" للسلطة عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: سيكون هناك انتقال مرن للسلطة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: سيكون هناك انتقال مرن للسلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).