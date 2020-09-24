العراق يعلن رسمياً استئناف الرحلات الجوية مع تركيا والهند

2020/09/24 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي ، الخميس 24-9-2020 استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى تركيا والهند.

وقال الوزير في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، ان "سلطتي الطيران العراقية والتركية اتفقتا على عودة الرحلات الجوية بين الجانبين، لتشمل كل المدن التركية، بواقع 20 سفرة في الأسبوع".وتابع: "كما وان المدن العراقية ستستقبل الرحلات الجوية التركية وبحسب المتفق عليه".وأضاف "كما تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تسيير رحلة واحدة في الأسبوع الى الهند، ستزيد تدريجياً، في قابل الأيام، وبحسب الاتفاقات الموقعة بين البلدين".

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