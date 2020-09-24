2020/09/24 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر مطلع من داخل محافظة الديوانية، اليوم الخميس، (24/9/2020)، باعتقال مسؤولين لاتهامهم بيع ارقام قطع أراضي.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "فريقاً من هيأة النزاهة القى القبض على مدراء لقسمين في بلدية الديوانية لاتهامهم ببيع (ارقام قطع اراضي) وفق المادة ٢٥ من القانون العراقي".وأوضح ان "المادة ٢٥ تختص ببيع قطع الاراضي للمواطنين والموظفين على شكل دفعات"، مبينا ان "المسؤولين يعملون داخل شبكة تمارس هذه الاعمال غير القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: اعتقال مسؤولين ببلدية الديوانية متهمين ببيع ’’ارقام الاراضي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: اعتقال مسؤولين ببلدية الديوانية متهمين ببيع ’’ارقام الاراضي’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).