العثور على مضافات وانفاق وعبوة ناسفة وكدس للعتاد ووكرين لداعش في ثلاث محافظات

2020/09/24 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عثرت قوات الجيش على عبوة ناسفة وكدس للعتاد ووكرين لداعش في ثلاث محافظات.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوات قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على ٢٤ عبوة ناسفة على شكل حقل مزروع في منطقة علاس و ٨ مضافات ونفقين، خلال عملية عسكرية نفذتها لتفتيش الحدود الفاصلة مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك- ديالى من الحافة الشمالية وصولاً الى جسر الزركة ومن الحافة الجنوبية جبال حمرين وصولا من قرية العظيم الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى.واضاف البيان ان قوة من فرقة المشاة الرابعة عشرة عثرت على كدس للعتاد في احد المنازل المتروكة في قرية سرناج الصغير ناحية القراج قضاء مخمور يحتوي على ٤٧ قذيفة ١٢٠ ملم و٩ صواريخ كاتيوشا و٧ صواريخ جهنم، كما عثرت الفرقة على ٣٥ عبوة ناسفة خلال عمليات بحث وتفتيش وتم تفجيرها تحت السيطرة.واوضح ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة تمكنت من مداهمة وكرين للدواعش في قرية الغنام بناحية جبارة بقضاء خانقين في محافظة ديالى، كان داعش يستخدمهما كمحطات استراحة وملاذات من الرصد الارضي والجوي، ./انتهى9

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