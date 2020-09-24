عشر دول تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة كورونا

2020/09/24 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت 10 دول أوروبية رسميا بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، اليوم الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن "الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء".وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر اذار"./انتهى10

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