رئيس اركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الامني الامريكي في العراق التعاون والتنسيق في المجال العسكري

2020/09/24 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الخميس مع مدير مكتب التعاون الامني الامريكي في العراق والوفد المرافق له آفاق التعاون والتنسيق في المجال العسكري من خلال استمرار دعم خطة البناء والتنظيم لقواتنا المسلحة.وأكد مدير مكتب التعاون الامني بحسب بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : اهمية اللقاءات المستمرة مع رئيس اركان الجيش والقادة العسكريين وتكوين روية مستقبلية لما تحتاجه صنوف الجيش العراقي البرية والجوية والبحرية وطيران الجيش على مستوى التسليح والتجهيز والتدريب وخاصة (طائرات F16 ودبابات الابرامز) وذلك لدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي.و قدم رئيس اركان الجيش شكره وتقديره للجانب الصديق على الجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب الامني في دعم قواتنا المسلحة وتطوير قدراته القتالية./ انتهى9

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