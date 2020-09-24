رضائي: امن واستقرار البلاد يعود الى تضحيات الشهداء

2020/09/24 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بان امن واستقرار البلاد يعود الى تضحيات وبطولات الشهداء الشامخة....

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