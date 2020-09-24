وجبة إفطار خفيفة وشائعة يمكن استخدامها لعلاج تساقط الشعر في المنزل!

2020/09/24 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعتبر تساقط الشعر حالة شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص، ولكنها قد تكون مزعجة في كثير من الأحيان.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، كما قد نفقد ما يصل إلى 100 شعرة في أجسادنا كل يوم، حتى دون أن نلاحظ ذلك.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن تساقط الشعر يمكن أن يكون بسبب عدد من الحالات المختلفة.



ويمكن أن يؤدي الإجهاد أو فقدان الوزن أو حتى نقص الحديد، إلى شكل من أشكال تساقط الشعر.

ولكن بعض العلاجات المنزلية قد تساعد في منع بعض أنواع تساقط الشعر، بما في ذلك الثعلبة.

ويُقال إن إحدى أسهل الطرق لتحفيز نمو الشعر في المنزل، هي إضافة المزيد من البيض إلى نظامك الغذائي.



ويعد البيض من أفضل الأطعمة التي تحمي من تساقط الشعر، وفقا لأخصائي التغذية رايان رامان، نظرا لأنه غني بالبروتين والبيوتين، وهي ضرورية للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية.

ويمكن القول إن البروتين ضروري لدعم بصيلات الشعر الصحية، بينما يستخدم البيوتين لإنتاج الكيراتين، وهو نوع خاص من البروتين يوجد في الشعر، وجزء أساسي من تركيبته الكيميائية.

وكتب رامان لموقع Healthline الطبي: “كثير من الناس يريدون شعرا قويا وصحيا، خاصة مع تقدمهم في السن.



وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تغيير عوامل مثل العمر والجينات، إلا أن النظام الغذائي هو أحد الأشياء التي يمكنك التحكم فيها.



وفي الواقع، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المناسبة إلى تساقط الشعر.



والبيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان قد يعززان نمو الشعر.



وهو مصدر رائع للزنك والسيلينيوم والعناصر الغذائية الأخرى الصحية للشعر، ما يجعله أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على صحة مثالية للشعر.

وستؤدي إضافة المزيد من البيض إلى نظامك الغذائي أيضا، إلى زيادة كمية الكوليسترول الحميد “الجيد” في جسمك.

وزعم خبراء التغذية أيضا أنها تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا توفير الحماية من تساقط الشعر، عن طريق تناول المزيد من الأفوكادو، الذي يحتوي على فيتامين E، ووُجد أنه يعزز نمو الشعر.



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