2020/09/24 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي ، الخميس 24-9-2020 استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى تركيا والهند.وقال الوزير في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، ان “سلطتي الطيران العراقية والتركية اتفقتا على عودة الرحلات الجوية بين الجانبين، لتشمل كل المدن التركية، بواقع 20 سفرة في الأسبوع”.وتابع: “كما وان المدن العراقية ستستقبل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى تركيا والهند المركز الخبري الوطني.

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