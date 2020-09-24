أوامر حكومية لإغلاق المكاتب الأمنية في مطار بغداد باستثناء الداخلية والمخابرات

2020/09/24 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر أمنية مطلعة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإغلاق كافة المكاتب الأمنية في مطار بغداد الدولي باستثناء مكتبي وزارة الداخلية وجهاز المخابرات.

وقالت المصادر للتغيير إن اللجنة المشكلة لإدارة أمن المطار برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي قررت إغلاق كافة المكاتب الأمنية في المطار بضمنها تشريفات جهاز الأمن الوطني والحشد الشعبي.

وتأتي هذه القرارات بعد مطالبات شعبية للحكومة لتقليص عدد الجهات الأمنية في مطار بغداد واسناد مهام تأمينها إلى جهة مركزية واحدة للمحافظة على مركز القرار داخل المطار.

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