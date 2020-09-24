2020/09/24 | 20:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة بطل كمال الاجسام العراقي محمد الموسوي "رامبو" بعد وفاة الاخير بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته السومرية نيوز، ان "درجال استقبل في مكتبه بـ مقر الوزارة، أسرة بطل كمال الأجسام المرحوم محمد خصر الموسوي( والده ووالدته وشقيقه)، وقدم اليهم واجب العزاء، وشد من أزرهم، ثم إستمع لهم وإستفسر عن ظروفهم الاجتماعية".

واضاف ان "درجال اصدر توجيهاته بتيسير كافة الاجراءات وتقديم الرعاية اللازمة لهم، تقديراً لما قدمه البطل الراحل".وبين ان "عائلة البطل الراحل( محمد الموسوي ) ثمنت إستجابة وزير الشباب والرياضة لمناشدة والدة المرحوم البطل وحفاوة الإستقبال والترحيب بهم من قبله، في لفتة إنسانية تؤكد إهتمامه بنجوم الرياضة الذين مثلوا العراق في المحافل الدولية والقارية".يُذكر أن بطل بناء الاجسام محمد الموسوي المعروف بـ"رامبو"، توفى عقب إصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة 'رامبو العراق') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يوجه بتقديم الرعاية اللازمة لاسرة 'رامبو العراق') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).