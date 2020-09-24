السعودية.. تدابير استثنائية لاستقبال معتمري المسجد الحرام

2020/09/24 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية والمبادرات لاستقبال المعتمرين بالمسجد الحرام.

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