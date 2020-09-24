بــ”قرار مفاجئ”: العراق يستأنف رحلاته مع دولة مجاورة عبر “مطار واحد”… رغم صدور قرار الايقاف قبل ايام!

2020/09/24 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الخميس، (24 أيلول 2020)، استئناف الرحلات الجوية بين أربيل وتركيا هذه الليلة.

وقال هوشيار، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن شركة طيران “بيغاسوس توركيش”ستسير اليوم أول رحلة إلى أربيل، مشيراً إلى تسيير رحلتين جويتين بين أربيل واسطنبول وبالعكس هذه الليلة.

وبحسب موقع شركة بيغاسوس، فإن الطائرة ستقلع من اسطنبول في الساعة 11:25 ليلاً، وستصل إلى مطار أربيل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأشار مدير مطار أربيل إلى إجراء رحلة جوية أخرى من اسطنبول إلى أربيل مطلع الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، قال مدير مطار السليمانية، طاهر عبدالله لرووداو إن الرحلات الجوية لم تستأنف بعد بين السليمانية وتركيا.

وفي وقت سابق، أشار رئيس اتحاد شركات الطيران في إقليم كوردستان، لاوند مموندي إلى استئناف “محدود” للرحلات بين تركيا والعراق، موضحاً أنه “كان يتم تسيير 284 رحلة جوية بين البلدين سابقاً لكن هذا العدد تقلص الآن إلى السماح بإجراء 40 رحلة فقط”.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا على غرار بقية الدول لعدة أشهر.

شروط الطيران من كردستان

وكانت وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان، قد اكدت الاثنين 14 سبتمبر / ايلول الجاري، امكانية السفر الى ايران وتركيا وفق شروط معينة.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن مصدر مطلع في الوزارة قوله، ان “السفر الى كثير من دول العالم لم تعد لحالتها الطبيعية، لكن السفر من العراق الى ايران وتركيا مسموح بشروط معينة”.

واضاف، انه “يمكن السفر الى تركيا عن طريق السيارات، كما يمكن السفر الى ايران لتقلي العلاج الطبي”، موضحة ان “جائحة كورونا تمثل عائقا امام عودة الرحلات الجوية من العراق الى الدول الاخرى”.

قرار الايقاف بين العراق وتركيا

ويشار الى ان السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، الأربعاء 2 ايلول/ سبتمبر الجاري، عن خفايا واسرار اتخاذ السلطات التركية قرار تعليق الطيران مع العراق، إلى أنه جاء بناء على طلب من وزارة الصحة التركية.

وقال الجنابي في منشور له بموقع فيسبوك إن تعليق الطيران بين البلدين حتى الأول من تشرين الأول المقبل، ليس قراراً عراقياً، معرباً عن أمله في أن تفتح الأجواء بأقرب فرصة.

ولفت إلى أن معلوماته تشير إلى أن القرار اتخذ بناء على طلب وزارة الصحة التركية، وبالتالي فهو متعلق بمحاولات السيطرة على انتشار وباء كورونا، مبيناً أن الرعايا العراقيين يصلون إلى تركيا بدون مشاكل من دول أخرى، والكثير منهم عبر دولة قطر.

وأكد أنه بكل الأحوال فإن مطار بغداد ينفذ الإجراءات الخاصة بالسيطرة على انتشار الوباء أيضاً، عاداً هذا الأمر “جيداً”، رغم الصعوبات التي يواجهها المسافرون، فالاجراءات هي لصالحهم ولصالح المجتمع.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت مؤخراً، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الأول من تشرين الأول المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

🔴 تنويه 🔴 تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1 ،وأن عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية.



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— سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 31, 2020

وفي 2 من شهر آب/ اغسطس الماضي، توقفت الرحلات الجوية العراقية مع تركيا بشكل مفاجئ، حيث أعلنت الخطوط الجوية العراقية إلغاء رحلة اسطنبول بتبليغ من سلطة الطيران المدني، وبينما بررت سلطة الطيران المدني الغاء الرحلات بـ”توصيات صحية” من الجانب التركي، إلا أن عراقيين مقيمين في تركيا، أرجعوا الأمر لتوتر العلاقات بين البلدين فيما يخص تعليق مذكرة التفاهم الخاصة بمنح سمات الدخول.

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