2020/09/24 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سرقت اكثر من مليار دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سرقت اكثر من مليار دينار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سرقت اكثر من مليار دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).