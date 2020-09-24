رئيس مجلس النواب يستقبل الكاظمي

2020/09/24 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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